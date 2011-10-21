В Москве бойцы спецназа задержали более 350 человек на рынке "Садовод". Задержания были проведены в ходе спецоперации по выявлению взрывчатых веществ и устройств в четверг в ходе операции "Розыск".



Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы центра специального назначения московской полиции Жанна Ожимина. Рано утром в четверг бойцы спецназа р прибыли на рынок "Садовод", расположенный на 14-м километре МКАД, и блокировали его. Проводился тщательный досмотр автотранспорта и мест компактного проживания нелегальных мигрантов на предмет обнаружения оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также наркотиков. "В ходе профилактических мероприятий было доставлено в территориальные отделения полиции 370 человек, в том числе несколько подозреваемых в совершении преступлений", - сказала Ожимина.