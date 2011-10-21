В аэропорту Тюмени у самолета ATR-42 авиакомпании "ЮтЭйр" были повреждены передние стойки шасси. Инцидент произошел вечером в четверг. Находившиеся на борту 23 пассажира и 3 члена экипажа не пострадали.



Самолет следовал по маршруту Белоярский – Советский - Тюмень, передает "Интерфакс". После остановки и отбуксировки самолета на стоянку при осмотре было обнаружено, что произошел разрыв обеих пневматических передних опор шасси. Причину разрыва опор шасси устанавливает ведомственная комиссия тюменского межрегионального управления воздушного транспорта.