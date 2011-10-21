В Алтайском крае произошел пожар в жилом доме, погибли три человека

В Алтайском крае при пожаре в одном из сел Смоленского района погибли три человека. Причина - неосторожное обращение с огнем. По данным МЧС России, все трое погибших в момент пожара были пьяны.



Инцидент произошел в четверг во второй половине дня в одном из жилых домов села Сычевка. На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнем, передает Интерфакс. Также существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пожар потушили менее чем за час. В сгоревшем доме спасатели обнаружили трупы двух мужчин и одной женщины.