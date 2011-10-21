В Охотском море за браконьерство задержан траулер под флагом Грузии
21 октября 2011, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Охотском море за браконьерство был задержан траулер «Русно» под флагом Грузии. судно было обнаружено в исключительной экономической зоне России в районе сахалинского мыса Терпения.
По данным Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ, траулер был обнаружен при патрулировании водного пространства с воздуха. На "Русно" с вертолета высадилась осмотровая группа, которая выявила на его борту около 10 тонн живого краба, передает ИТАР-ТАСС.