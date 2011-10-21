На юге Казахстана альпинист погиб в горах под снежной лавиной

В Казахстане альпинист погиб под снежной лавиной. Инцидент произошел в горах Алатау в Алма-Атинской области в четверг во второй половине дня. Об этом сообщает МЧС Казахстана.



По данным ведомства, сход снежной лавины произошел во время восхождения двух альпинистов на пик Маншук Маметовой по маршруту категории сложности 2 "А". Один из альпинистов погиб под лавиной. Тело погибшего под толщей снега обнаружил второй альпинист.