На глазах у отца екатеринбургская семиклассница выбросилась с 25-го этажа

В Екатеринбурге ученица 7-го класса одной из школ столицы Свердловской области разбилась насмерть, выбросившись с 25-го этажа на глазах приёмного отца. Трагедия произошла накануне днём на улице Высоцкого.

Погибшая девочка была приёмной дочерью одной из благополучных семей и проживала в одной из квартир в том же доме.

Как рассказали сотрудники пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, в этот злополучный день приёмной матери погибшей позвонила подруга ее дочери и сообщила, что девочка намеревается покончить жизнь самоубийством.

Испуганная женщина тут же позвонила мужу, а сама поехала домой. Мужчина успел вернуться раньше супруги и побежал на 25-й этаж, но предотвратить трагедию не успел. 13-летняя школьница спрыгнула с балкона буквально на его глазах.

Предсмертной записки в квартире не обнаружено, отмечает BaltInfo.

В настоящее следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют, были ли у семиклассницы серьёзные конфликты в школе, в семье или с друзьями.

В декабре 2010 года с балкона 25-го этажа этого же дома выпал 29-летний мужчина, отмечает 66.ru.