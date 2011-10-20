В центре Москвы грузовик с асфальтом ушел под землю из-за провала грунта

В центре Москвы произошел провал грунта на улице Покровка. В результате под землю частично ушел грузовик «КамАЗ», загруженный асфальтом. Не исключено, что машину придется частично разобрать.



В четверг днем грузовик дорожно-ремонтной службы, въезжая через арку во двор дома старой постройки на Покровке, 29, частично провалился в яму. Яма образовалась из-за провала грунта. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, передает «Интерфакс».



