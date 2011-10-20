В Риме гибнут люди из-за разгула стихии, мэр просит правительство ввести ЧП
20 октября 2011, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Риме затоплены центральные районы из-за сильного дождя. Как сообщил мэр города Джанни Алеманно, он обратился к правительству с просьбой объявить в Риме чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием.
Поступают первые сообщения о погибших в результате бедствия, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Градоначальник сравнил произошедшее в итальянской столице с землетрясением.
Ливень с грозой обрушился на регион в четверг утром.
Залиты водой многие кварталы и улицы. Движение автотранспорта парализовано.
Власти города закрыли более десятка станций римского метрополитена. Многие центральные улицы закрыты и для проезда автобусов.