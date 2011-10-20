В Питере самолет столкнулся с автомобилем

В Санкт-Петербурге самолет авиакомпании "Татарстан" Як-42 столкнулся со служебным автомобилем в аэропорту "Пулково". Инцидент произошел в минувшую среду, руководство авиакомпании и аэропорта выясняют причины произошедшего.



При движении на рулежную дорожку самолета столкнулся со служебным автомобилем "Соболь". Никто не пострадал, но у самолета был поврежден фюзеляж, передает "Интерфакс". Рейс Санкт-Петербург - Казань с вылетом в 11:10 мск был отменен.