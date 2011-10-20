Туман мешает эвакуации пассажиров потерпевшего аварию Ми-8 на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе сильный туман осложняет эвакуацию 24-х вахтенных рабочих - пассажиров вертолёта Ми-8. В четверг днём он совершил жёсткую аварийную посадку в Тазовском районе.

Как отметили в МЧС, для эвакуации пассажиров вертолёта направлено два катера.

В 25 км от поселка Тазовский вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стала плохая видимость, сообщает RBC.