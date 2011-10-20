Муамар Каддафи убит в Сирте

Бывший лидер Ливии Муамар Каддафи скончался в городе Сирт. Каддафи получил ранения обеих ног, заявил представитель военного руководства ПНС Ливии. Другие СМИ опровергают информацию о захвате или гибели лидера Джамахирии.



Телеканал Al Libya, подконтрольный сторонникам полковника, заявляет: "Информация, переданная приспешниками НАТО о захвате или гибели отца-руководителя Муамара Каддафи, является безосновательной". Ранее в четверг представители ПНС заявили об установлении полного контроля над "малой родиной" Каддафи городом Сиртом.