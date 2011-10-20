В Чите произошел крупный пожар на складе. Рядом с горящим зданием находятся емкости с битумом. Инцидент произошел в западной части города. В настоящее время пожарные готовят пенную атаку.



Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы краевого управления МЧС России Вадим Малышев. По его словам, склад загорелся в 13.50 по мск. Рядом со зданием находятся 10 емкостей с битумом по 30 тонн каждая. К борьбе с огнем привлечены 10 пожарных расчетов.