Центр Владивостока остался без света из-за крупной аварии на подстанции

Из-за крупной аварии на подстанции центр Владивостока, включая сотни жилых домов, офисные здания, магазины и улицы города остались в четверг без света.



Сотрудник пресс-службы городской мэрии рассказал, что "отключение аварийное, произошло оно примерно в 10:00 по местному времени (03:00 мск). Ремонтные бригады пытаются наладить работу аварийной подстанции".



Он уточнил, что авария произошла на одной из подстанций Владивостокского предприятия электрических сетей, которая обеспечивает светом центральную часть города. В результате ЧП 14 улиц Первореченского района Владивостока остались обесточенными, передает Интерфакс. Сотрудник пресс-службы пояснил, что "произошел отказ в работе фидера, порыв электросетей, возможно, не один. Пока сложно сказать, когда электричество появится у потребителей".