В Амурской области разбился Су-24, экипаж погиб

Официальный представитель ВВС России полковник Владимир Дрик сообщил, что в четверг в Амурской области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж самолета погиб.



Владимир Дрик рассказал, что "при посадке на аэродроме "Украинка" в Амурской области в 06:02 мск Су-24 загорелся и перевернулся. Экипаж - два летчика - погиб".



По его словам, самолет выполнял плановый перелет из Воронежа на авиаремонтный завод в Воздвиженке.



В настоящее время причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, передает ИТАР-ТАСС.



