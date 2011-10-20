В Амурской области разбился Су-24, экипаж погиб
20 октября 2011, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель ВВС России полковник Владимир Дрик сообщил, что в четверг в Амурской области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж самолета погиб.
Владимир Дрик рассказал, что "при посадке на аэродроме "Украинка" в Амурской области в 06:02 мск Су-24 загорелся и перевернулся. Экипаж - два летчика - погиб".
По его словам, самолет выполнял плановый перелет из Воронежа на авиаремонтный завод в Воздвиженке.
В настоящее время причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, передает ИТАР-ТАСС.