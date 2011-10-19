В Симферополе совершил аварийную посадку Boeing-727, летевший из Египта в Питер
19 октября 2011, 23:27 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Симферополе совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing-727 авиакомпании "Россия", летевший из Хургады в Санкт-Петербург. Во время полета отказал правый двигатель. Лайнер благополучно приземлился.
Пострадавших нет.
На борту находились 277 пассажиров, большинство из них - россияне, которые возвращались с египетских курортов.
Сейчас решается вопрос с размещением пассажиров в гостинице, утром они вылетят в Санкт-Петербург. Подробности случившегося выясняются.
Накануне другой самолет с россиянами, совершавший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Тегеране, не выпустив шасси. Пострадавших нет.