В Симферополе совершил аварийную посадку Boeing-727, летевший из Египта в Питер

В Симферополе совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing-727 авиакомпании "Россия", летевший из Хургады в Санкт-Петербург. Во время полета отказал правый двигатель. Лайнер благополучно приземлился.

Пострадавших нет.

На борту находились 277 пассажиров, большинство из них - россияне, которые возвращались с египетских курортов.

Сейчас решается вопрос с размещением пассажиров в гостинице, утром они вылетят в Санкт-Петербург. Подробности случившегося выясняются.

Накануне другой самолет с россиянами, совершавший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Тегеране, не выпустив шасси. Пострадавших нет.