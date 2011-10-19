Из-за наводнения в Таиланде Mazda остановила свой завод, Honda - потеряла

В Таиланде в среду японский автоконцерн Mazda остановил свой завод. Предприятие не будет работать как минимум до 22 октября. Сильные наводнения лишили возможности доставлять на завод детали.

Из-за стихии сейчас остановлены заводы всех семи японских автомобилестроительных компаний, которые действовали в Таиланде. Особый ущерб понесло предприятие Honda Motor в окрестностях Бангкока - оно полностью затоплено.

По мнению специалистов, восстановлению этот завод уже практически не подлежит. Серьезно пострадали также предприятия гигантов японской электроники. Затоплены заводы по производству цифровых камер Nikon и Sony, фабрика по производству принтеров фирмы Canon.

Всего, по поступающим сообщениям, в Таиланде из-за разгула стихии понесли ущерб около 320 действующих там японских компаний.