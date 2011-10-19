Под завалами дома в Бронницах нашли тело четвёртого погибшего

В Подмосковье завершены поисковые работы на месте взрыва в жилом доме в Бронницах, сообщило в среду МЧС. На месте взрыва обнаружены тела и фрагменты тел всех 4 погибших, чья судьба несколько дней оставалась неизвестной.

Их личности пока не установлены.

"На месте обрушения жилого здания в городе Бронницы продолжались работы по поиску пропавших жильцов дома, разбору и вывозу обрушенных строительных конструкций. От Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в них принимали участие 105 человек и 36 единиц техники," - рассказал начальник пресс-службы МЧС Московской области Михаил Миронов.

В ходе разбора завала внутри здания спасателями был обнаружен четвёртый погибший. В данный момент он передан следственным органам для проведения следственных действий.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело," - сообщил Михаил Миронов.

Напомним, взрыв в первом подъезде пятиэтажного дома произошел в понедельник. На четвертом этаже взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Произошло обрушение перекрытий и стен в одном из подъездов. Всего в доме проживали 169 человек. Люди размещены у родственников и знакомых, а также в пунктах временного размещения.

Комиссия по ликвидации последствий взрыва в подмосковных Бронницах не исключает, кроме версии о взрыве бытового газа, версию о возможном изготовлении в разрушенном жилом доме взрывного устройства.