В Санкт-Петербурге полиция пыталась задержать Александра Сокурова

Звонок по мобильному телефону вице-губернатору Василию Кичерджи спас известного российского режиссера от задержания полицией.

"То, что там творилось, - полное безобразие», - рассказал режиссер корреспонденту БалтИнфо подтвердив информацию, что его пытались задержать сотрудники полиции на несанкционированной акции градозащитников. Александру Сокурову пришлось срочно набирать номер телефона вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи. После этого проблема разрешилась.