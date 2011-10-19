В Санкт-Петербурге полиция пыталась задержать Александра Сокурова
19 октября 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Звонок по мобильному телефону вице-губернатору Василию Кичерджи спас известного российского режиссера от задержания полицией.
"То, что там творилось, - полное безобразие», - рассказал режиссер корреспонденту БалтИнфо подтвердив информацию, что его пытались задержать сотрудники полиции на несанкционированной акции градозащитников. Александру Сокурову пришлось срочно набирать номер телефона вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи. После этого проблема разрешилась.