Пожар на крыше здания в центре Москвы, где располагается информационное агентство "Интерфакс", а также несколько кафе и ресторанов, ликвидирован.



Сотрудник МЧС РФ рассказал: "Пожар на крыше четырехэтажного административного здания на 1-й Тверской-Ямской улице потушен. От опасных факторов пожара не никто пострадал ". В настоящее время выясняются причины возгорания, передает ИТАР-ТАСС.



Во время пожара из здания были эвакуированы 30 человек. В тушении принимали участие 10 пожарно-спасательных подразделений. Однако есть вероятность, что огонь ушел на чердак, "сейчас пожарные вскрывают перекрытия и заливают их водой. В здании наблюдается задымление. С крыши идет дым", - рассказал сотрудник правоохранительных органов.



В настоящее время из-за пожара движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской улице, а также на прилегающих к ней улицах сильно затруднено.