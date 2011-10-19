Информационное агентство "Интерфакс" временно прекращает работу из-за пожара, который произошел на крыше здания в центре Москвы по адресу 1-я Тверская-Ямская дом 2.



В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания, передает "Интерфакс". По предварительным данным, возгорание произошло во время работ, которые проводились на крыше здания компанией, осуществлявшей обслуживание рекламных конструкций. В связи с произошедшим агентство приносит извинения подписчикам новостей.



Из здания были эвакуированы все сотрудники агентства.



Работа "Интерфакса" возобновится в ближайшее время.