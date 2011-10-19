В здании "Интерфакса" произошел пожар
19 октября 2011, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Информационное агентство "Интерфакс" временно прекращает работу из-за пожара, который произошел на крыше здания в центре Москвы по адресу 1-я Тверская-Ямская дом 2.
В настоящее время на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания, передает "Интерфакс". По предварительным данным, возгорание произошло во время работ, которые проводились на крыше здания компанией, осуществлявшей обслуживание рекламных конструкций. В связи с произошедшим агентство приносит извинения подписчикам новостей.
Из здания были эвакуированы все сотрудники агентства.
Работа "Интерфакса" возобновится в ближайшее время.