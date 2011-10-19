В Бронницах при разборе завалов спасатели обнаружили тело четвертого погибшего

В подмосковных Бронницах при разборе завалов жилого дома, где взорвался бытовой газ, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего, сообщили в центральном региональном центре МЧС РФ.



По словам сотрудника МЧС, в ходе поисково-спасательных работ в 10.54 мск было обнаружено тело еще одного погибшего, пока не удается установить пол погибшего. Таким образом, найдены все, чья судьба оставалась неизвестной, передает Интерфакс.



Напомним, бытовой газ взорвался в понедельник в пятиэтажном жилом доме 1987 года постройки на Москворецкой улице в подмосковных Бронницах. В результате взрыва в здании частично обрушились стены и рухнули перекрытия, погибли четыре человека. Медицинская помощь была оказана 20 жителям дома на месте, еще троих госпитализировали.



В результате пожара и обрушения пострадали 30 квартир пятиэтажки, в которых зарегистрированы 87 человек. Всего в доме 60 квартир, в них всего проживало 169 человек.