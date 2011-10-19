В Ленинградской области выпал первый снег.

Проснувшиеся сегодня утром жители поселков Староселье и Кирпичное в Выборгском районе Ленинградской области пришли в изумление : за окном можно было наблюдать настоящий январский пейзаж.

Обильный снегопад в этом районе не прекращается ни на минуту. Из-за неожиданного снегопада значительно ухудшилась обстановка на атотрассе "Скандинавия". Любопытно, что буквально в 45 километрах по направлению к Санкт-Претербурга , в районе поселка Симагино идет обыкновенный осенний дождь.

О неблагоприятном погодном явлении на востоке Финского залива сегодня уже предупреждало ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р». Синоптики сообщают, что ожидается дальнейшее усиление ветра с порывами до 17-20 м/с. Высота волн в заливе составит 1,5-2 м. На Ладожском озере, согласно прогнозу, максимальная высота волн достигнет 2,5-2,8 м, предупредили «АН» в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

В связи с непогодой в спасательном ведомстве не исключают возникновения происшествий, связанных с авариями крупных и маломерных судов на акваториях восточной части Финского залива и Ладоги.