У гипермаркета в Брянске неизвестный открыл стрельбу, есть раненые

Руководитель пресс-службы УМВД по Брянской области Светлана Кокотова сообщила, что в Брянске у гипермаркета "Линия" неизвестный открыл стрельбу, ранив двоих человек из травматического оружия.



По ее словам, сообщение в дежурную часть о происшествии на автостоянке у гипермаркета поступило около 01.45 мск. По предварительной информации, между тремя мужчинами произошла ссора, во время которой один из них открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двоих мужчин.



Светлана Кокотова рассказала, что "в настоящее время принимаются меры по задержанию стрелявшего. Личности потерпевших уже установлены - это местные жители 20 и 22 лет. Им оказана медицинская помощь, однако они, не дав никаких объяснений, покинули медучреждение, отказавшись от госпитализации", - цитирует ее слова РИА Новости.