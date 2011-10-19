В Екатеринбурге задержан школьник, ударивший ножом в спину своего учителя

В Екатеринбурге задержан школьник, ударивший накануне прямо в школе №81 в микрорайоне Уралмаш ножом в спину своего учителя. Инцидент произошел во вторник, 18 октября, примерно в два часа дня.

Проходя по коридору во время перемены, 41-летний учитель географии почувствовал резкую боль в спине, Мужчина обернулся – и вокруг никого не увидел . А примерно в 10 метрах от него стоял ученик 9-го класса. Дотронувшись до спины рукой учитель увидел на своей руке кровь. Географ даже не сразу понял, что его ранили ножом. В школу вызвали бригаду «скорой помощи». Пострадавшего педагога госпитализировали.

В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области, сообщили, что в ходе оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленником, ранившим учителя географии, оказался один из его учеников – именно тот, который стоял в нескольких метрах от учителя после инцидента. Следствие установило, что ранение учителю было нанесено лезвием около 6 сантиметров длиной по касательной, сообщает РИА Новый регион.

Оказалось, 15-летний ученик ранил своего педагога за замечание за прогул урока.

Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности. Показания педагога полиции подтвердили школьники — свидетели инцидента.

Если бы подростку уже исполнилось 16 лет, то он бы подлежал уголовной ответственности в соответствии со ст.213 ч.1 УК РФ («Хулиганство»).



Но ранее он уже был судим за грабеж на 1 год условно с одним годом испытательного срока. Руководством УМВД России по городу Екатеринбургу при поддержке прокуратуры Оржоникидзевского района принято решение о помещении подозреваемого в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.