Пропавшего 10-летнего мальчика ищут во Владивостоке третьи сутки

Во Владивостоке с 16 октября ищут пропавшего 10-летнего мальчика Сергея Полевого. Ребенок исчез в районе бухты Стеклянная, где его семья на пляже отдыхала в выходной. Установлено, что на пляже конфликтов с детьми или родителями у ребенка не было.

Раньше мальчик из дома никогда не уходил. Сегодня к поискам пропавшего Сережи подключили авиацию и водолазов. Вертолет будет обследовать лесные массивы, а шесть водолазов службы спасения - бухты в районе исчезновения ребенка, передает ИТАР-ТАСС. Поисками Сережи занимаются более 60 сотрудников силовых ведомств, в том числе, сотрудники оперативных подразделений полиции, участковые уполномоченные, психологи, а также кинологические отряды полиции.

Десятки добровольцев помогают обследовать лесные массивы, расклеивают и раздают листовки во Владивостоке и соседнем Артеме. Полиция рассматривает несколько версий случившегося, в том числе - мальчик мог сесть в проезжающую мимо машину.