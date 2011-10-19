В Бронницах при разборе завалов жилого дома обнаружены тела погибших

В Бронницах в ночь на среду около 03.00 мск при разборе завалов жилого дома спасатели нашли тело второго погибшего. В ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что также были обнаружены фрагменты тела третьего погибшего.

В ближайшее время обнаруженные останки будут доставлены в морг. Судмедэкспертиза установит принадлежность найденных останков. Но, по словам одноо из участников поисков, фрагменты человеческих останков лежали недалеко друг от друга. Поэтому есть предположения, что они могут принадлежать одному человеку.

В подмосковных Бронницах в начале недели в жилом пятиэтажном жилом доме на Москворецкой улице в произошел взрыв. В доме начался пожар. Плностью с ним справиться пожарные смогли лишь утром 18 октября. Произошло частичное разрушение дома - обрушились стены и рухнули перекрытия. Госпитализированы были три человека, еще 20 медицинская помощь была оказана на месте. Предварительно установлено, что в результате пожара и обрушения пострадало 30 квартир, в которых были зарегистрированы 87 человек. Судьба четверых была неизвестна. Спасатели продолжают поиски.