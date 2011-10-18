В Волге в Саратове рыбак на удочку поймал крупную пиранью
18 октября 2011, 21:37 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]
Крупную пиранью выловил в Волге в районе Саратова рыбак-любитель. Рыбак забросил удочку недалеко от канализационного коллектора в Заводском районе города. Вес пойманной рыбы оказался 1,5 кг.
В управлении Росрыболовства по Саратовской области предположили, что скорее всего, кто-то выбросил рыбу из семейства пираньевых из аквариума в Волгу, и она прижилась и выросла в теплой воде до огромных размеров.