В Брянске произошло еще одно ДТП: на переходе автомобиль сбил 13-летнюю девочку

В Брянске еще одно ДТП, в котором под колеса автомобиля женщины-водителя на пешеходном переходе попала 13-летняя девочка, произошло во вторник. Ребенок получил травму головы.



Инспектор управления ГИБДД Брянска сообщил, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 17.45 мск на регулируемом пешеходном переходе напротив цирка, на проспекте Ленина. Женщина-водитель автомобиля "Жигули-2110" ехала со стороны гостиницы "Брянск" и на светофоре сбила 13-летнюю девочку.

По словам очевидцев ДТП, водитель пыталась избежать наезда на ребенка. Автомобиль зацепил девочку зеркалом. От удара школьницу подбросило на капот, она ударилась об лобовое стекло автомобиля. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга девочка была госпитализирована, передает РИА Новости.



По словам сотрудника ГИБДД, поступают противоречивые сведения об аварии. По утверждению очевидцев, семиклассница переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина-водитель говорит, что она ехала на "зеленый". Обстоятельства ДТП выясняются.

"АН" сообщали о резонансном ДТП в Брянске, которое произошло 7 октября. 20-летняя девушка-водитель насмерть сбила трехлетнюю Соню Сивакову на пешеходном переходе. 29-летняя мама девочки попала в реанимацию.

Старший инспектор управления ГИБДД Игорь Фомиченко заявил, что водители и пешеходы не стали осторожнее вести себя на дорогах. После 7 октября на брянских дорогах произошло 20 ДТП с участием пешеходов, в которых пять человек погибли, еще 16 получили разные травмы.