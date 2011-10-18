В Брянске выясняют, как видео резонансного ДТП попало в Интернет

В Брянске выясняют, как видео резонансного ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка и попала в реанимацию ее мама, попала в Интернет.

В Брянске 7 октября на пешеходном переходе Московского проспекта иномарка 20-летней Ирины Добржанской сбила молодую женщину с ребенком. Трёхлетняя девочка Соня Сивакова скончалась на месте. Её мать Анна Сивакова сейчас находится в реанимации. Аварию зафиксировал автобусный видеорегистратор. Руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Кокотова во вторник сказала, что полиция давать запись на всеобщее обозрение не рискнула, поскольку это могло оскорбить чувства потерпевших, нанести вред следствию и привести к массовым беспорядкам.

Кокотова также опровергла информацию ряда СМИ о том, что полиция пыталась скрыть факт ДТП. Не нашли, по их данным, подтверждения и якобы неправильные действия инспектора дорожно-патрульной службы. По словам полицейских, именно благодаря его оперативности удалось спасти жизнь пострадавшей, передает РСН.

После выяснения всех обстоятельств её публикации будет дана соответствующая правовая оценка.

Брянская полиция также просит прекратить истерию вокруг нашумевшего ДТП.