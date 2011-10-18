На месте взрыва в Нальчике найдено тело погибшего ребёнка

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике при разборе завалов на месте взрыва во вторник в газовой котельной обнаружено тело ребенка в возрасте четырёх-пяти лет, таким образом, число погибших возросло до трёх человек.

Разбор завалов продолжается, есть ли под ними ещё люди, неизвестно, сообщил руководитель пресс-службы Северо-Кавказского регионального центра МЧС РФ Кантемир Давыдов.

Взрыв в котельной, находящейся в черте города на 5 километре Прохладненского шоссе, произошел во вторник в 13.48 мск. Здание было сильно повреждено. Ранее на месте обнаружили тела двоих погибших - мужчины и женщины, а также извлекли живую женщину.

Пострадавшая госпитализирована.

Взрывной волной были выбиты стекла в расположенном рядом с котельной трехэтажном жилом доме, а также повреждён один балкон на первом этаже здания. Все погибшие и пострадавшие являются жильцами данного дома.

Следственное управление СКР по КБР, в настоящее время устанавливается причина взрыва, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщает РИА Новости.