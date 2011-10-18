Хулиганы снова подняли пиратский флаг в Петербурге

И двух дней не прошло, как Веселый Роджер снова появился над Петербургом. Сегодня утром неизвестные хулиганы водрузили его на крышу здания дома № 5 по Промышленной улице.

Полицейские опросили дворников и сотрудников организаций, которые находятся в этом здании. Однако никто не видел, как пиратский флаг оказался на крыше. Через час после поступления сигнала в полицию на Промышленную улицу приехала бригада высотников, которые и сняли флаг.

Сейчас на месте работает участковый и выясняет все обстоятельства происшедшего, - сообщили в выпуске новостей городской телеканал 100ТВ.