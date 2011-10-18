В Нальчике после взрыва котельной обнаружены погибшие

Руководитель пресс-службы Северо-Кавказского регионального центра МЧС РФ Кантемир Давыдов сообщил, что на месте взрыва в газовой котельной в Нальчике обнаружены тела двоих погибших.



Кантемир Давыдов рассказал, что во вторник "спасатели в 14.50 мск извлекли из-под завалов тела двоих погибших - мужчины и женщины", передает РИА Новости. По его словам, под завалами оказались по меньшей мере три человека, двое погибли, еще одна женщина пострадала. В настоящее время "под завалами могут находиться еще люди, но их число неизвестно". Спасатели и пожарные продолжают свою работу по разбору завалов.



Напомним, взрыв в котельной, находящейся в черте города Нальчика на 5 километре Прохладненского шоссе, произошел во вторник в 13.48 мск. Здание сильно повреждено взрывом.