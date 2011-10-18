Генеральная прокуратура России во вторник в обращении к руководству страны предложила ввести уголовную ответственность для коммерческих организаций, виновных в авариях космического масштаба.

Наказывать предполагается за действия, которые привели к происшествиям в космосе и — как следствие, — крупному ущербу, а также нарушению интересов государства и прав граждан.

Проверку Генпрокуратура проводила после двух провалов на Байконуре.

18 августа не удалось вывести на орбиту спутник "Экспресс-М4". 24-го — упал корабль "Прогресс-М12" с грузом для Международной космической станции. Аварии космических аппаратов "Экспресс" и "Прогресс" произошли по причине небрежности работников госпредприятий, подведомственных "Роскосмосу", а также из-за отсутствия со стороны Федерального космического агентства контроля за принятием соответствующих решений, заявляют в Генпрокуратуре.

"Установлено, что оба инцидента произошли по причине небрежности работников государственных предприятий космической отрасли, подведомственных Федеральному космическому агентству, при проведении проверочных мероприятий, а также отсутствия со стороны "Роскосмоса" надлежащего контроля за принятием уполномоченными лицами соответствующих решений", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.



По действующему сейчас законодательству, им грозит материальная и дисциплинарная ответственность