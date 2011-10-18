Ставропольский школьник умер из-за газовой зажигалки

В Промышленном районе города Ставрополя накануне в подъезде одного из многоэтажных домов было обнаружено тело 16-летнего школьника. По заключению судмедэксперта, смерть подростка наступила от отравления пропаном.



По предварительным данным, трое подростков выпускали из зажигалок газ и дышали им. В результате одному из несовершеннолетних стало плохо. Он скончался до приезда врачей.

"По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", – сообщает СУ СКР по Ставрополью.