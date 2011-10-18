"Возмущённые" итальянцы будут негодовать сидя на римских площадях

Мэр Рима на месяц запретил проведение демонстраций в итальянской столице после вспыхнувших там беспорядков. Разрешены лишь сидячие забастовки, только в специально отведенных местах, в основном - на городских площадях.

Власти решили прибегнуть к столь строгим мерам после того, как в Риме прошла крупная молодежная демонстрация, в результате которой ранения получили около 70 человек. Незадолго до окончания демонстрации от огромной толпы протестующих, которые скандировали "Европа, поднимайся!", отделилась небольшая группа молодых людей. Они подожгли несколько машин, разбили витрины магазинов.

Позже власти заявили, что зачинщиками беспорядков были члены анархической группировки "Черный блок".

Арестованным в Риме в субботу 12 манифестантам грозит от трех до 15 лет лишения свободы, заявили власти в минувший понедельник.

Акция "Захвати Уолл-стрит" в Риме собрала, по разным оценкам, от 100 тыс. до 200 тыс. человек: недовольные финансовой политикой и действиями правительства съезжались со всей страны.