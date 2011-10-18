Суд наказал захватчиков крейсера "Авроры" рублём и "сутками"
18 октября 2011, 14:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге накануне мировой суд приговорил всех "борцов с нищетой", водрузивших на мачту крейсера "Аврора" пиратский флаг, к наказаниям от ареста на 10 суток до тысячи рублей штрафа.
Напомним, в воскресенье несколько молодых людей под видом туристов поднялись на борт корабля-музея, где, разделившись на две группы, попытались взобраться на две мачты корабля. Несколько человек были задержаны, у них были изъяты, в частности, пиротехнические изделия.
"Весёлого Роджера" на мачту удалось водрузить активистам движения "Еда вместо бомб" и "Народная доля" в честь Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемого 17 октября.
Чтобы снять хулиганов, которые отказывались спускаться, потребовалось несколько часов.