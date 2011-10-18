В Санкт-Петербурге накануне мировой суд приговорил всех "борцов с нищетой", водрузивших на мачту крейсера "Аврора" пиратский флаг, к наказаниям от ареста на 10 суток до тысячи рублей штрафа.

Напомним, в воскресенье несколько молодых людей под видом туристов поднялись на борт корабля-музея, где, разделившись на две группы, попытались взобраться на две мачты корабля. Несколько человек были задержаны, у них были изъяты, в частности, пиротехнические изделия.

"Весёлого Роджера" на мачту удалось водрузить активистам движения "Еда вместо бомб" и "Народная доля" в честь Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемого 17 октября.

Чтобы снять хулиганов, которые отказывались спускаться, потребовалось несколько часов.