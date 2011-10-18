В Британии во вторник полицейские пытаются выяснить, по какой причине два поезда Eurostar, курсировавших между Лондоном и Парижем, в понедельник вечером прекратили движение на несколько часов.

Сотни пассажиров провели в поездах несколько часов, многие опубликовали на веб-сайте Eurostar жалобы на отсутствие информации о времени возобновления движения.

Движение поездов системы Eurostar вечером в понедельник было остановленоиз-за "появления человека на полотне высокоскоростной железнодорожной линии", - заявила официальная представительница общеевропейской компании-перевозчика. При этом она не сообщила был ли упомянутый человек обнаружен живым или мертвым.

По ее словам, полиция в настоящий момент расследует обстоятельства инцидента, сообщает во вторник британская газета "Дейли телеграф".

Руководство Eurostar предоставило пассажирам возможность перебронировать билеты на поезд.

Скоростные поезда системы Eurostar соединяют Лондон с Парижем и Брюсселем. Их маршрут проходит через 51-километровый Евротуннель под Ла-Маншем, который проложен на участке между английским городом Фолкстон и французским Кале.