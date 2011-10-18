Ленинградский бизнесмен подорвался на собственной гранате

В Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина погиб в результате взрыва противопехотной осколочной гранаты. По данным правоохранительных органов, погибший - индивидуальный предприниматель.

Накануне в 06:00 в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга в Кингисеппском районе области у дома №2 произошел взрыв гранаты РГД-5.

Уже известно, что погиб 30-летний индивидуальный предприниматель.

На месте также найдены фрагменты мобильного телефона, части карабина "Маузер" и скоба от взрывателя гранаты. По данному происшествию ведется проверка, сообщает РосБалт.