В Москве разыскивают Mercedes без номеров, в который полицейские стреляли 8 раз

В Москве разыскивают автомобиль "Мерседес" тёмно-зелёного цвета без госномеров. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

На Ломоносовском проспекте водитель иномарки, на которой не было номеров, с превышением скорости двигался в сторону Ленинского проспекта. "Мерседес" сотрудникам ДПС удалось блокировать на перекрёстке улицы Строителей и Ленинского проспекта, передает Life News. Однако водитель иномарки смог скрыться. Полицейские произвели восемь выстрелов. У них осталось только зеркало от автомобиля, которое сбила одна из пуль.