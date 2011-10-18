В Зеленограде обрушились строительные леса, под завалами пятеро рабочих

В Зеленограде обрушились строительные леса, установленные на ремонтируемом здании по адресу: корпус 612.

По предварительным данным, под завалами находятся пятеро рабочих. Леса на стройке обрушились на площади порядка 1 тысячи квадратных метров, сообщили представители в правоохранительных органах столицы.

На место происшествия прибыли спасатели из Зеленограда, а также из Северного административного округа Москвы, передает РИА Новости. Спасатели приступили к разбору завалов и поиску пострадавших. Подъехали также несколько бригад "скорой помощи".