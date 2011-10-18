Названа причина перестрелки на московском рынке «Садовод»

Причиной перестрелки между гражданами Азербайджана и группой жителей Северного Кавказа, которая накануне произошла на московом рынке «Садовод», стал отказ предоставить скидку на мобильный телефон.

По данным источника в правоохранительных органах, в ходе проверки было установлено, что на территории рынка около 17.00 мск между продавцами и восемью мужчинами кавказской внешности произошел конфликт из-за непредоставления скидки на мобильный телефон. Ссора переросла в драку со стрельбой. В результате перестрелки пострадали четыре человека, среди них трое граждан Азербайджана и один гражданин Афганистана. Трое из них после оказания медпомощи были выписаны из больницы.

Полиции уже удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 26-летний житель Дагестана. У него был изъят травматический пистолет с двумя магазинами, передает Интерфакс.

Оперативники насчитали на месте происшествия 18 гильз. Ведется розыск соучастников.