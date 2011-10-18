В Наро-Фоминском районе Подмосковья найден новорожденный

16 октября в 17:10 из скорой помощи в полицию Наро-Фоминска поступило сообщение о том, что в подъезде №2, на лестничной площадке между 2-м и 3-м этажом, д.12 по ул. Войкова найден новорожденный ребенок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщила Аргументам.ру представитель пресс-службы УМВД России по Наро-Фоминскому району Светлана Лезина

По прибытию на место было установлено, что ребенка обнаружила жительница дома 1993 г.р. при выходе из квартиры для прогулки собаки. На момент обнаружения младенца посторонних в подъезде не было.

В ходе проведенного осмотра подъезда, следов и вещественных доказательств, имеющих значение для дела не обнаружено.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в районной больнице №1 г. Наро-Фоминска было установлено, что ребенок находится в соматическом отделении. При опросе дежурного врача данного отделения было установлено, что приблизительно в 17:00 в детское соматическое отделение поступил грудной ребенок мужского пола, весом 3,5 килограмма, волосы черные, предположительно славянской национальности. Ребенок поступил без видимых повреждений, внешне здоров. После первичного осмотра был сделан вывод, что ребенок рожден в родильном доме вероятнее всего был выписан из роддома один- два дня назад.

В настоящее время проводятся другие ОРМ направленные на отработку оставшегося числа рожениц, и проверки оперативной информации о неблагополучных семьях.

