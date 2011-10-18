В пригороде Владивостока вторые сутки ищут 10-летнего мальчика

В Приморье в пригороде Владивостока 10-летнего мальчика вторые сутки ищут сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковые. В операции по поиску ребенка задействованы сотни людей, но пока нет результатов.

16 октября в полицию обратилась 28-летняя женщина и сообщила, что её сын ушёл гулять по пляжу в районе бухты Стеклянная и не вернулся. При себе у ребёнка находилась цифровая видеокамера, передает Интерфакс.

В приморском управлении МВД сообщили, что от пляжа, где мальчика видели в последний раз, собака-ищейка довела оперативников до дороги и потеряла след.