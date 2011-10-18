Дмитрий Дюжев готов оплатить лечение сбитой им девочки

Известный актер Дмитрий Дюжев готов оплатить лечение сбитой им накануне 8-летней девочки. Школьница Света Копитцова в понедельник днем перебегала дорогу в 30-ти метрах от пешеходного перехода.

Дмитрий Дюжев заметил её, стал тормозить, но избежать наезда не удалось. ЧП произошло на улице Артамонова. После аварии актер сам вызвал бригаду "скорой помощи" пострадавшей девочке.



Накануне отец Светланы Копитцовой сообщил, что не намерен заявлять в полицию. По словам родителей, Дмитрий Дюжев интересуется состоянием пострадавшей девочки и очень переживает из-за случившегося.