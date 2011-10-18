Известны новые подробности ДТП в Брянске, в котором погибла девочка (ВИДЕО)

Стали известны новые подробности ДТП в Брянске, в в котором погибла трехлетняя девочка. На автомобиле, сбившей ребенка и ее мать, стояли белорусские номера. Причем, чужие номера, которые принадлежат совсем другой машине.

До страшной аварии водитель - Ирина Добржанская - работала в местном ГИБДД. Только за последние несколько месяцев Добржанская получила четыре штрафа за превышение скорости.

"АН" сообщали, что 7 октября Анна Семакова переходила в Брянске Московский проспект со своей трехлетней дочерью Соней. Автобусный видеорегистратор зафиксировал аварию, в которой иномарка сбила женщину и маленькую девочку. Малышка погибла. Ее мама попала в реанимацию. Виновницу ДТП задержали.

В настоящее время Ирина Добржанская, якобы, находится в психиатрической больнице. У нее случилась истерика после аварии, и заподозрили, что она может покончить собой. По другим данным, девушка совсем в другом месте. Добржанская пыталась оправдаться в соцсетях, описывая это происшествие: "На видео видно, что первый ряд ее пропускает, а второй нет, а далее едет "Жигуль", который не останавливается , не пропускает ее и едет дальше. Он и закрыл мне вид на пешеходную зону. Я ее не видела, далее она не смотрит в сторону машин, опускает голову вниз и бежит. Как я не увидела ее, так и она не увидела машину. Раз поехал "Жигуль", значит на пешеходном переходе людей не было, и я не могла их увидеть… тем более ребенка внизу", передает Вести.ру.

В брянском ГИБДД подтвердили, что у Ирины Добржанской был небольшой стаж вождения, менее года водительским правам, и четыре штрафа за превышение скорости за последние несколько месяцев. Загадочной в этой истории остается машина Volkswagen Passat, на которой девушка совершила наезд, и номера – белорусские, с совершенно другого автомобиля, владелица которого опознала свои знаки государственной регистрации. Об этом писали "АН" со ссылкой на белоруские СМИ.

Известно, что виновница ДТП Ирина Добржанская работала в банковском отделении в местном МРЭО ГИБДД. Там она теперь значится уволенной.