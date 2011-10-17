В удмурдской коррекционной школе макаронами с котлетами отравился 41 ребёнок

В Удмурдии в понедельник по факту массового пищевого отравления учащихся коррекционной школы №5 города Сарапула возбуждено уголовное дело. Учебный процесс в школе был приостановлен решением директора до 23 октября.

"Возбудили дело по статье 236 ч. 1 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей)", - сообщил руководитель Сарапульского межрайонного следственного отдела СКР по Удмуртии Дмитрий Сизов.

Ранее главврач сарапульской городской инфекционной больницы Людмила Каракулина сообщила, что госпитализирован 41 ребёнок.

По её словам, у детей, госпитализация которых началась в минувшую пятницу, подтверждается диагноз "пищевая инфекция", сообщает Интерфакс-Поволжье.

Дети ели в школе макароны и котлеты, после чего стали обращаться за медицинской помощью с признаками отравления.

По данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, предположительной причиной болезни детей стало употребление продуктов питания в столовой школы.