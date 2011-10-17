Жильцов взорвавшегося в Бронницах дома разместят в школе и заводском клубе

Жителей взорвавшегося дома на Москворецкой улице в подмосковных Бронницах, лишившихся крова, размещают в двух специально подготовленных пунктах приема, сообщает в понедельник администрация города.

Для размещения людей, которые не могут пока вернуться в свои квартиры дома 42 на Москворецкой улице, подготовлены два пункта размещения, один из пунктов расположен в клубе Бронницкого ювелирного завода, а второй - в актовом зале Школы олимпийского резерва.

Для людей подготовлено необходимое количество пищи, теплых одеял.

Жители дома в Бронницах, где в понедельник произошел взрыв газа и пожар, смогут забрать свои вещи и документы во вторник.

"Информация о жертвах уточняется. Эвакуированные жители смогут забрать документы и вещи из своих квартир завтра утром, после того как спасатели завершит работы на месте пожара", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства Московской области.