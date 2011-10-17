В Санкт-Петербурге мировой суд приговорил к нескольким суткам ареста двух молодых людей, поднявших пиратский флаг над крейсером "Аврора". Один молодой человек, сидевший на мачте, приговорен к десяти суткам ареста, второй - к пяти.

Рассмотрение дел остальных участников акции продолжается.



Напомним, накануне в 16:00 несколько человек проникли на крейсер под видом туристической группы. Им удалось забраться на мачту и водрузить "Весёлого Роджера".

Пиратский флаг, взвившийся в воскресенье вечером над легендарным крейсером "Аврора", на мачту водрузили активисты движения "Еда вместо бомб" и "Народная доля" в честь Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, отмечаемого 17 октября.

"Мы кормили бездомных неподалеку от крейсера "Аврора". А потом решили использовать легендарный крейсер, как наноинструмент ликвидации нищеты", — объяснил позже активист движения Евгений Флор.