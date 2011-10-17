Родители девочки, которую сбил актер Дюжев, не намерены обращаться в полицию

Родители 8-летней девочки, которую в Москве в понедельник днем на улице Артамонова сбил известный актер Дмитрий Дюжев, не планируют обращаться в полицию. Отец сбитой школьницы Александр Копитцов сообщил, что Дюжев постоянно звонит и интересуется состоянием его дочки. По словам родителей пострадавшей девочки, актер очень переживает из-за случившегося.

После аварии девочка была доставлен в больницу с сотрясением мозга. Врачи пока не комментируют ее состояние, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что девочка перебегала дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода на улице Артамонова. Дмитрий Дюжев, который был за рулем внедорожника БМВ, начал тормозить, но не успел остановиться.

Это не первый инцидент в Москве за последние дни, когда школьники переходят проезжуют часть вне "зебры". На улице Свободы иномарка сбила мальчика и девочку, перебегавших дорогу в неположенном месте. Дети пострадали. В минувшую субботу мальчик Ярослав скончался в реанимации.