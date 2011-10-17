В Москве перестрелка между двумя группами торговцев произошла на рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД в 17 октября в понедельник. Ранены семеро человек.



Двое неизвестных напали и ранили мужчину из травматики и скрылись на автомобиле «Лада Приора».

Пострадавший госпитализирован. В больнице врачи устанавливают тяжесть его ранения.



Перестрелке предшествовал конфликт между торговцами рынка - гражданами Азербайджана - и двумя выходцами с Северного Кавказа. Приезжие с Северного Кавказа после стычки уехали. Но вскоре они вернулись на рынок в сопровождении еще восьмерых земляков.

Выяснение отношений торговцев переросло в массовую драку, в которой с обеих сторон участвовали около 20 человек, передает Интерфакс. Участники драки применили травматическое оружие.

В результате перестрелки ранены семь человек.